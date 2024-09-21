Mario Balotelli'den transfer itirafı!

Türkiye'de Adana Demirspor forması da giyen Mario Balotelli, flaş transfer itirafında bulundu.



Yıldız futbolcu, teklifler almasına rağmen İtalya'da oynamak istediği için kabul etmediğini açıkladı.



Balotelli yaptığı açıklamada, "Yurtdışından teklifler aldım ama Serie A'ya dönme umudum olduğu için kabul etmedim." dedi.



Kendisine karşı önyargılı olan insanları anlamadığını dile getiren Mario, "İnsanların Balotelli'ye karşı nasıl bir önyargıya sahip olduklarını anlamıyorum. Bazı teknik direktörlerle tartıştım ama herkes bunu yaşıyor. Kariyerim boyunca hiçbir zaman bir soyunma odasını mahvetmedim. Bugün doping, bahis, uyuşturucu gibi şeylerin yapıldığını görüyoruz. Ben bu bu kadar ciddi ne yaptım?" ifadelerini kullandı.



Adana Demirspor'dan ayrılan 34 yaşındaki futbolcu, henüz hiçbir takımla anlaşmadı.



Kariyeri boyunca Marsilya, Inter, Liverpool, Milan, Manchester City gibi takımlarda oynayan İtalyan yıldız, 495 maça çıktı ve 210 gol, 43 asist yaptı.



