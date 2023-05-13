Mario Balotelli'den şaşırtan transfer kararı!

Adana Demirspor'un ardından Sion'un yolunu tutan Mario Balotelli'ye sürpriz bir talip çıktı.



Romanya'dan GSP'de yer alan habere göre Rapid Bükreş, gelecek sezon için Mario Balotelli'yi kadrosuna katmak istiyor.



Haberde, önümüzdeki yıl ligde şampiyonluk için güçlü kadro oluşturmak isteyen başkent ekibinin İtalyan yıldızı renklerine katmak üzere harekete geçtiği ileri sürüldü.



1 MİLYON EURO TALEP EDİYOR



Balotelli'nin menajeri ile kulüp arasındaki ilk görüşmenin gerçekleştirildiği de iddia edilirken, İtalyan golcünün transfer için 1 milyon euro talep ettiği belirtildi.



