Mario Balotelli'den, ilk yarıda 7 gol

Adana Demirspor'un sezon başında kadrosuna kattığı Mario Balotelli, ligin ilk yarısını 7 golle tamamladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Mario Balotelli'den, ilk yarıda 7 gol
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26 Aralık 2021 20:22
Adana Demirspor, Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Göztepe ile deplasmanda 1-1 kalırken gol, Mario Balotelli'den geldi.

Adana temsilcisinin sezon başında kadrosuna kattığı İtalyan yıldız, bu golle birlikte ligin ilk yarısını 7 golle tamamlamayı başardı.

Öte yandan tecrübeli golcü, 7 golün yanı sıra arkadaşlarına da 2 gol pas verdi.


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