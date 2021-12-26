Mario Balotelli'den, ilk yarıda 7 gol

Adana Demirspor, Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Göztepe ile deplasmanda 1-1 kalırken gol, Mario Balotelli'den geldi.
Adana temsilcisinin sezon başında kadrosuna kattığı İtalyan yıldız, bu golle birlikte ligin ilk yarısını 7 golle tamamlamayı başardı.
Öte yandan tecrübeli golcü, 7 golün yanı sıra arkadaşlarına da 2 gol pas verdi.
Adana temsilcisinin sezon başında kadrosuna kattığı İtalyan yıldız, bu golle birlikte ligin ilk yarısını 7 golle tamamlamayı başardı.
Öte yandan tecrübeli golcü, 7 golün yanı sıra arkadaşlarına da 2 gol pas verdi.