Mario Balotelli'den 6 aileye yardım

Ünlü sanatçı Haluk Levent, Adana Demirspor'un yıldızı Mario Balotelli'nin 6 aileye yardım ettiğini duyurdu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Twitter
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Mario Balotelli'den 6 aileye yardım
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30 Kasım 2021 11:49
Adana Demirspor'da forma giyen Mario Balotelli, bu kez yaptığı yardım haberiyle gündeme geldi.

Ahbap Derneği'nin başkanlığını yapan ünlü sanatçı Haluk Levent, İtalyan yıldızın, 6 aileye yardım ettiğini duyurdu.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Levent, "Görme bozukluğu yaşayan Sevinç'in ameliyatı; ayrıldığı eşinden şiddet görünce çocuklarıyla açıkta kalan Kader'in 1 yıllık ev masrafını; mide kanseri olan Yaşar'ın 5 aylık kira borcunu ve 3 ailenin hastane masrafını karşılayan Mario Balotelli ile şalgam sözümüzü yerine getirdik" ifadelerini kullandı.



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