Mario Balotelli'den 6 aileye yardım

Görme bozukluğu yaşayan Sevinç'in ameliyatı

Ayrıldığı eşinden şiddet görünce çocuklarıyla açıkta kalan Kader'in 1 yıllık ev masrafını

Mide kanseri olan Yaşar'ın 5 aylık kira borcunu

Ve 3 ailenin hastane masrafını karşılayan



@FinallyMario ile şalgam sözümüzü yerine getirdik💚 pic.twitter.com/Opido5J4W6



— Haluk Levent (@haluklevent) November 29, 2021

Adana Demirspor'da forma giyen Mario Balotelli, bu kez yaptığı yardım haberiyle gündeme geldi.Ahbap Derneği'nin başkanlığını yapan ünlü sanatçı Haluk Levent, İtalyan yıldızın, 6 aileye yardım ettiğini duyurdu.Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Levent, "Görme bozukluğu yaşayan Sevinç'in ameliyatı; ayrıldığı eşinden şiddet görünce çocuklarıyla açıkta kalan Kader'in 1 yıllık ev masrafını; mide kanseri olan Yaşar'ın 5 aylık kira borcunu ve 3 ailenin hastane masrafını karşılayan Mario Balotelli ile şalgam sözümüzü yerine getirdik" ifadelerini kullandı.