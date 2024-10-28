Mario Balotelli: "Çok heyecanlıyım"

Bonservisi elinde olan Mario Balotelli, Genoa için kısa süre içinde sağlık kontrolünden geçecek. Resmi imza için kente gelen İtalyan oyuncu, ilk açıklamalarını da yaptı. Detaylar...

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Mario Balotelli: 'Çok heyecanlıyım'
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28 Ekim 2024 13:35
Süper Lig'de Adana Demirspor forması da giyen Mario Balotelli'nin yeni adresi belli oluyor.

Bonservisi elinde olan İtalyan futbolcu, Genoa ile her konuda anlaşma sağladı.

SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇECEK

Serie A ekibi için sağlık kontrolünden geçecek olan Balotelli, kısa süre önce kente indi.

"ÇOK HEYECANLIYIM"

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Mario Balotelli, "Heyecanlıyım. Konuşmak için pek hevesim yok ama sahaya çıkmak için sabırsızlanıyorum. İçimde yangın var mı göreceksiniz. Genoa taraftarlarına selam gönderiyorum. Bu takım için her şeyimi vereceğim. Umarım en kısa zamanda hazır olurum." ifadelerini kullandı.

34 yaşındaki golcü futbolcunun Adana Demirspor'daki sözleşmesi Temmuz 2024'te sona ermişti. 

 
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