Mario Balotelli Brezilya Ligi'ne göz kırptı

Mario Balotelli Brezilya ekibi Vasco da Gama Başkanı Leven Siano'nun Instagram hesabında konuştu: "Yakında görüşürüz"

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Mario Balotelli Brezilya Ligi'ne göz kırptı
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14 Kasım 2020 03:30
Avrupa'da 2020-2021 sezonuna girilirken kulüpsüz kalan Mario Balotelli, Brezilya Ligi ekiplerinden Vasco Da Gama'ya göz kırptı.

Brezilya ekibinin Başkanı Leven Siano'nun Instagram hesabında ortaya çıkan Mario Balotelli yaptığı açıklamada Vasco taraftarlarını tebrik ederken, "Yakında görüşürüz" ifadelerini kullandı. Balotelli'nin bu sözleri Brezilya ekibinin bir transfer planının içerisinde yer alabileceği yorumlarına neden oldu.

Özel hayatı, futbol disiplini, antrenman istikrarı ve saha için tutumları ile oldukça sabıkalı olan Mario Balotelli, Inter, Milan, Manchester City, Liverpool, Nice ve Marsilya'nın ardından gittiği Brescia'da 19 maça çıkıp 5 gol, 9 sarı ve 1 kırmızı kart 'lık performans göstermişti.

Mario Balotelli'nin adı sezon başında Beşiktaş'ın santrafor adayları arasında geçiyordu.



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