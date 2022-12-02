Mario Balotelli, Beşiktaş'a haber yolladı

Balotelli'den Beşiktaş adımı…



Beşiktaş'ta ara transfer için sürpriz öneriler gelmeye devam ediyor. Son bomba ise Balotelli oldu. Sion'dan ayrılacak olan yıldız oyuncu, eski takımı Adana Demirspor'dan ret cevabı alınca, menajeri tarafından Beşiktaş'a önerildi.



Şenol Güneş'in takımın başına gelmesiyle devre arası için yeni bir planlama içerisine giren Beşiktaş'ın gündemine dünyaca ünlü yıldızlar girmeye devam ediyor. Bir süredir Chelsea'nin yıldızı Hakim Ziyech'i listenin en üstünde tutan Kartal'a forvet için de Mario Balotelli ismi masaya geldi.



Geçen sezon Adana Demirspor formasıyla Süper Lig'e damga vuran, attığı 19 golle yeniden yıldızını parlatan İtalyan yıldız, gittiği Sion'da yine olayların adamı haline gelmişti. İsviçre temsilcisiyle ara transferde kontratını feshetmeye hazırlanan Mario'nun hedefinde yeniden Türkiye var. Eski takımı Adana Demirspor'da sorunlu bir ayrılık süreci geçiren tecrübeli forvet, umduğunu bulamadı.



Güneş isterse gelecek



Balotelli'nin menajerler aracılığıyla Beşiktaş'a önerildiği ortaya çıktı. Siyah-Beyazlılar'ın şimdilik Balotelli'yle ilgili bir girişimi yok. Ancak teknik direktör Şenol Güneş'in onay vermesi halinde Balotelli'nin gelmeye hazır olduğu kaydedildi.

,

Türkiye'deki performansıyla İtalya Milli Takımı'na tekrar çağrılan oyuncunun ikinci Türkiye macerası yeniden başlayabilir.









SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ