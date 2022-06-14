Marin Anicic, Bosna Hersek'e döndü

Konyaspor'dan ayrılan Marin Anicic, Bosna Hersek'ten Saraybosna ile anlaşmaya vardı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Marin Anicic, Bosna Hersek'e döndü
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13 Haziran 2022 20:32
Konyaspor'un eski oyuncusu Marin Anicic, Bosna Hersek'in Saraybosna Futbol Kulübü ile anlaştı.

Kulüp tarafından yapılan açıklamaya göre, 3 sezon Konyaspor'da oynayan 1989 doğumlu Bosna Hersekli oyuncu Anicic, 8 yıl yurt dışı deneyimi sonrası tekrar ülkesinde top oynayacak.

Profesyonel kariyerine 2007'de Zrinjski Mostar Kulübünde başlayan Anicic'in Saraybosna Futbol Kulübü ile 2 yıllık sözleşme imzaladığı ve gerekli görülmesi durumunda sözleşmenin bir yıl daha uzatılacağı kaydedildi.

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