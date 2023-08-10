Haber Tarihi: 10 Ağustos 2023 16:45 - Güncelleme Tarihi: 10 Ağustos 2023 16:45

Maribor FB maçı izle, Fenerbahçe maçı izle yayın!

Fenerbahçe-Maribor maçı canlı şifresiz izle, S Sport Plus izle izleme detayları belli oldu. Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde Slovenya temsilcisi Maribor ile karşı karşıya geliyor. Sarı Kanarya, full tribünler önünde kazanıp rövanşa avantajlı bir skorla çıkmayı hedefliyor. Fenerbahçe-Maribor maçı S Sport Plus ekranlarından naklen yayınlanırken, karşılaşmayı canlı izlemek isteyen futbolseverler google üzerinden 'Fenerbahçe-Maribor maçı S Sport canlı izle (Fenerbahçe maçı şifresiz yayın) FB Maribor maçı canlı yayın' araması yapıyor. Peki, Fenerbahçe-Maribor maçı ne zaman?, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Fenerbahçe-Maribor maçı kadrosu ve muhtemel ilk 11'ler

Maribor FB maçı izle, Fenerbahçe maçı izle yayın!
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Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında Slovenya temsilcisi Maribor'u Kadıköy'de taraftarının önünde ağırlıyor. Kanarya, Maribor'u elemesi durumunda play-off turunda Twente (Hollanda) – Riga (Letonya) eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. İsmail Kartal'ın bundan önceki döneminde takımla yeniden barışan 12. Adam, Maribor maçında da tribünleri dolduracak. 'Fenerbahçe-Maribor maçı S Sport canlı izle (Fenerbahçe maçı şifresiz yayın) FB Maribor maçı canlı yayın' Fenerbahçe - Maribor maçında Robert Jones görev alacak. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Fenerbahçe - Maribor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? .
MARİBOR FENERBAHÇE MAÇI CANLI ŞİFRESİZ İZLE, S SPORT PLUS İZLE
Fenerbahçe-Maribor maçı canlı izle şifresiz S Sport Plus linki! Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde Slovenya temsilcisi Maribor ile karşı karşıya geliyor. Bu maçı reklamsız, kesintisiz, HD kalitesinde izlemek için bu linke tıklayarak S Sport'a abone olmalısınız. Bu link üzerinden üye olarak maçları canlı olarak seyredebilirsiniz. İşte maçtan son dakika gelişmeleri...

MARİBOR FENERBAHÇE MAÇI CANLI ŞİFRESİZ İZLE -  TIKLAYINIZ








MARİBOR FENERBAHÇE MAÇI CANLI İZLE

UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Eleme Turu ilk maçında Fenerbahçe, Slovenya temsilcisi Maribor'u ağırlayacak.

Ülker Stadı'nda yapılacak maç saat 21.00'de başlayacak. Müsabaka, S Sport Plus'tan yayımlanacak. Karşılaşmada İngiliz hakem Robert Jones düdük çalacak. Jones'un yardımcılıklarını Ian Hussin ile Wade Smith yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Thomas Bramall olacak.

Müsabakanın rövanşı, 17 Ağustos Perşembe günü Slovenya'da oynanacak.

Fenerbahçe turu geçmesi halinde Twente - Riga maçının galibiyle play-off turunda eşleşecek.


FENERBAHÇE - MARİBOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Fenerbahçe - Maribor maçı 10 Ağustos Perşembe günü saat 21.00'de oyanancak. Ülker Stadyumu'nda yapılacak müsabakanın S Sport Plus'tan canlı yayınlanacak.

FENERBAHÇE - MARİBOR MUHTEMEL 11'LER

Fenerbahçe: Altay, Osayi, Becao, Peres, Ferdi, İsmail, İrfan Can, Szymanski, Tadic, Kent, Dzeko

Maribor: Jug, Milec, Watson, Uskokovic, Urata, Repas, Lorber, Lausic, Brnic, Kolar, Jakupovic

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EKSİKLİKLER

Fenerbahçe'de sakatlıkları bulunan Lincoln, Emre Mor, Mert Hakan Yandaş ve Serdar Aziz mücadelede yer alamayacak. UEFA listesinde yer almayan Serdar Dursun, Arao, Gustavo da maçta forma giyemeyecek diğer isimler.

Maribor'da ise Soudani, Guerrico ve Sikosek sakatlıkları nedeniyle sahadaki yerini alamayacak.



Bu tura nasıl geldiler?

Süper Lig'de geçen sezonu ikinci tamamlayarak UEFA Avrupa Konferans Ligi'ne katılım hakkı elde eden sarı-lacivertli ekip, organizasyona 2. eleme turundan başladı. Sezona yeni teknik direktörü İsmail Kartal yönetiminde giren Fenerbahçe, bu turda Moldova temsilcisi Zimbru'yu 5-0 ve 4-0'lık skorlarla eledi.

Maribor ise Slovenya Ligi'ni 3. sırada bitirerek 3. numaralı kupaya katılım hakkı aldı. Birinci eleme turunda Malta'nın Birkirkara takımını 1-1 ve 2-1'lik skolarla geçen Maribor, 2. eleme turunda Lüksemburg ekibi Differdange'yi 1-1'in rövanşında uzatmada 4-3 yenerek tur atladı.

Sloven temsilcisi, ülkesinde 2. haftası geride kalan ligde 6 puanla liderlik koltuğunda oturuyor.

257. Avrupa maçı

UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Eleme Turu ilk maçında Slovenya'nın Maribor takımını konuk edecek Fenerbahçe, Avrupa kupalarındaki 257. mücadelesine çıkacak.

Sarı-lacivertli takım, Avrupa kupalarında çıktığı 256 müsabakada 97 galibiyet alırken, 55 beraberlik ve 104 mağlubiyet yaşadı.

Fenerbahçe, söz konusu müsabakalarda rakip fileleri 335 kez havalandırırken kalesinde ise 367 gol gördü.

"Kupa 3"te 5. sınav

Fenerbahçe, Avrupa'nın futbolda 3 numaralı organizasyonunda 5. maçını yapacak.

Sarı-lacivertli ekip, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde daha önce yaptığı 4 maçta ikişer galibiyet ve yenilgi yaşadı. Söz konusu müsabakalarda 13 gol atan Fenerbahçe, kalesindeki 6 gole engel olamadı.



UEFA AVRUPA KONFERANS LİGİ'NDE 5. MAÇ

UEFA'nın 2021-2022 sezonunda uygulamaya koyduğu Avrupa Konferans Ligi'nde sarı-lacivertliler, 5. kez mücadele edecek. İlk sezonda turnuvanın son 16 play-off turunda Slavia Prag ile eşleşen Fenerbahçe, rakibine her iki maçta da (3-2) mağlup olarak veda etmişti. Bu sezonun 2. turunda Moldova ekibi Zimbru ile eşleşen Kanarya, rakibini farklı (5-0, 4-0) skorlarla yenerek saf dışı bıraktı. Konferans Ligi'nde 13 gol atan sarı-lacivertliler, kalesinde ise 6 gol gördü.

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