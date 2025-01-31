Maribor, Bartuğ Elmaz transferini açıkladı

Slovenya temsilcisi Maribor, Fenerbahçe'den Bartuğ Elmaz'ı kiralık olarak kadrosuna kattığını açıkladı.

Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ols!
Maribor, Bartuğ Elmaz transferini açıkladı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
31 Ocak 2025 14:24
Son güncelleme 31 Ocak 2025 14:30
Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de ayrılık resmileşti.

Slovenya temsilcisi Maribor, Fenerbahçe'den Bartuğ Elmaz'ı 6 aylık kiralık olarak kadrosuna kattığını duyurdu. 

Sezonun geride kalan kısmında 1 tanesi ilk 11 olmak üzere 4 maçta Fenerbahçe formasını giyen Bartuğ, 1 kez gol sevinci yaşadı.
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery