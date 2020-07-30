Galatasaray ile sözleşmesi sona eren Mariano'nun yeni kulübü resmen belli oldu. Atletico Mineiro kulüp başkanı Sergio Sette Camara, 34 yaşındaki futbolcunun transferinin bittiğini duyurdu.



Başkan Sergio Sette Camara, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Kupalar için güçlü bir takım kuruyoruz. Harika bir transfer daha! Hoş geldin Mariano" ifadelerini kullandı.



Mariano, Galatasaray'da bu sezon Marcao'dan sonra en çok forma giyen isim oldu. Mariano, 28 maçın 26'sında ilk 11'de sahaya çıktı. Tecrübeli futbolcu, 2 bin 318 dakika süre aldı.



