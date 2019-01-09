Mariano'dan vazgeçtiler, Münihli yıldızı kaptılar

Ara transfer döneminde Galatasaraylı Mariano'yu kadrosuna katmak için uzun uğraşlar veren ancak sonuca ulaşamayan Flamengo, Bayern Münihli yıldız Rafinha'yı kadrosuna kattı.Brezilyalı yıldız transferi ile ilgili yaptığı açıklamada,dedi.33 yaşındaki savunmacı, 2011-12 sezonunda İtalya'nın Genoa ekibinden 5,5 milyon euro bedelle Bayern Münih'e transfer olmuştu.Oynadığı sezonlar boyunca Bayern Münih formasıyla 255 müsabakada yer alan Rafinha, 6 gol atıp 29'da assit yapmıştı.