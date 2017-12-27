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Mariano'dan Galatasaray'a müjde!

Sakatlığı bulunan sağ bek Mariano'dan Galatasaray'a sevindirici haber geldi.

Mariano'dan Galatasaray'a müjde!
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27 Aralık 2017 11:16
Galatasaray'a sakatlığı nedeniyle ilk yarının son 2 haftasında forma giyemeyen ve eksikliği ciddi şekilde hissedilen Mariano'dan müjdeli haber geldi.

31 yaşındaki futbolcunun sakatlığını atlattığı ve Antalya'da gerçekleşecek devre arası kampında takımdaki yerini alacağı öğrenildi.

Göztepe maçında Mariano'nun yokluğunda başarılı bir performans sergileyen Linnes, Fatih Terim'in gözüne girdi. Terim, ters ayaklı bek oyuncularını kullanmayı sevmiyor. Bu yüzden Carole'ün devre arasında dönmesi durumunda Martin Linnes'i Mariano'nun yedeği olarak düşünüyor.



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