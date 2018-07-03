Galatasaray formayla Şampiyonlar Ligi sahnesine çıkacağı için çok heyecanlı olduğunu dile getiren Mariano, "Başarılı olmak istiyorsak, işimiz hiç kolay olmayacak" dedi.Brezilya medyasına konuşan tecrübeli futbolcu, "Sezonu açtık ve çok güzel çalışmalar yapıyoruz. İyi bir forma rekabeti var ve bu da takıma olumlu yansıyor." dedi.Mariano, "Bazı hedeflerimiz var ve bunlara ulaşmak için ne gerekiyorsa ortaya koyacağız. Bunun için de çok sıkı çalışmamız gerekiyor" ifadeleriniyle konuşmasını noktaladı.