Galatasaray'ın Brezilyalı futbolcusu Mariano Filho, sarı-kırmızılı takımda mutlu olduğunu, kulübün sözleşmesini uzatmak istemesine olumlu yanıt vereceğini söyledi.Mariano, Galatasaray'ın ikinci yarı hazırlıklarını sürdürdüğü Antalya'nın Belek Turizm Merkezi'nde AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Flamengo'nun bana ilgisi olduğunu duydum ama Galatasaray ile 1,5 yıl daha kontratım var ve ben burada kalmak istiyorum. Galatasaray'da mutluyum ve buradaki kontratımı tamamlamak istiyorum." dedi.Ailesi ile İstanbul'da çok mutlu olduğunun ve Galatasaray'da uzun yıllar kalmak istediğinin altını çizen Mariano, "Kulüp sözleşmemi uzatmak isterse ben de uzatmak isterim. Tabii bu sadece benim elimde değil. Kulübün düşüncesi çok önemli. Futboldan sonra ne yapacağımı ise düşünmedim çünkü önümde çok zamanım olduğunu düşünüyorum." ifadelerini kullandı.Brezilyalı futbolcu, Galatasaray'ın ilk yarıda beklenenden fazla puan kaybetmesinin sebeplerini, "İlk yarıda bana göre en önemli iki olumsuz nokta, sakatlıklar ve cezalılar diyebiliriz. Yoğun bir maç temposu içerisinde talihsiz sakatlıklar yaşadık. Diğer taraftan Fenerbahçe maçından sonra alınan cezalar var. Bunlar da ister istemez takımı olumsuz etkiledi." sözleriyle açıkladı.Deneyimli oyuncu, lider Medipol Başakşehir ile aralarındaki 6 puan farkın çok önemli olmadığını aktararak, "Şu anki kapanabilecek bir puan farkı. Geçmişte daha büyük puan farkları kapandı. Liderle aramızda 6 puan fark var. Başakşehir'le de ikinci yarıda kendi sahamızda oynayacağız. O yüzden kapanmayacak bir fark yok. Biz kendimize güveniyoruz." şeklinde konuştu.Mariano, "Şampiyonluk yolunda hangi takımla daha büyük bir çekişmeye gireceğinizi düşünüyorsunuz?" sorusuna "Özellikle bir takım adı söyleyemem. Galatasaray'a karşı rakiplerin nasıl konsantrasyon sağladığını da biliyoruz. Derbiler zor görünebilir ama her maç zor. Şu rakip en ciddi rakibimiz, diyemiyorum. Önemli olan maksimum puanı alıp mutlu sona ulaşabilmek." şeklinde cevap verdi."Avrupa'da gidebileceğimiz yere kadar gitmek istiyoruz"Şampiyonlar Ligi'nde oynamanın her futbolcu gibi kendisi için de çok önemli olduğunu aktaran Mariano, "Çünkü kulüp bazında en önemli turnuva. Tabii ki gruplardan çıkmak isterdik ama bu ne yazık ki gerçekleşmedi. Şu anda Avrupa'da gidebildiğimiz yere kadar gitmemiz gerekiyor. Oynanacak bir Benfica maçı var, orada güzel bir sonuçla ayrılıp üst tura çıkmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.Mariano, Galatasaray'ın, ligde 4 sezon üst üste şampiyon olduğu ve UEFA Kupası'nı aldığı başarılı dönemi bir daha yaşayıp yaşayamayacağı sorusu üzerine şöyle konuştu:"Bu başarının Galatasaray tarihinde ne kadar önemli bir yer tuttuğunu biliyoruz. Biz de bunu tekrarlamak isteriz, niye olmasın. Futbol sürprizlerle dolu bir oyun. Kimse olmaz diyemez, elimizden gelenin en iyisini yapmamız gerekiyor.r."Mariano, Sevilla'da oynadığı dönemde Barcelona'nın kendisini istediğini açıklayarak şu ifadeleri kullandı:"Sevilla'da oynarken Barcelona ile bir görüşmem oldu, böyle bir istekleri vardı ama Avrupa pasaportum olmadığı için bir sıkıntı çıktı. O dönemde Barcelona, Avrupa Birliği vatandaşı olmayan oyuncu hakkını, bir sağ bek yerine ofansif bir oyuncu almaktan yana kullandı."Faveladaki zor günleriFutbola 8 yaşında Brezilya'nın Osasko şehrinde başladığını anlatan Mariano, "Hayatımda yapmayı sevdiğim en güzel şey futbol oynamak. Babam 8 yaşında beni futbol okuluna yazdırdı. Futbolla orada tanıştım. 8 yaşımdan bugüne de en sevdiğim işi yapıyorum. Brezilya'da bir erkek top elinde dünyaya geliyor. O yüzden herkesin de beklentisi ondan futbolcu olması yönünde olur. Benim de öyle oldu. Yürümeye başladığım ilk andan itibaren yavaş yavaş topla oynamaya şut çekmeye başladım. Küçüklüğümden beri de her Brezilyalı çocuğun hayali gibi aklımda futbol oynamak ve iyi bir futbolcu olmak vardı." şeklinde konuştu.Favelada (Brezilya'daki gecekondu mahalleleri) yaşamanın çok zor ve tehlikeli olduğunu aktaran Mariano, şu ifadeleri kullandı:"Favelada şartlar çok zor. Ben de favelada büyüdüm. Hırsızlıklar, gasplar, adam öldürme, uyuşturucu, hep bu tip şeylerle dolu bir ortamda büyüyorsunuz. Bu nedenle ailenizin size vereceği destek, doğru yolu ve neyin iyi neyin kötü olduğunu göstermesi çok önemli. Ben çok şanslı bir çocuktum, ailemden bu desteği aldım ve beni bir spor dalına, futbola yönlendirdiler. Favelada büyüdüğünüz zaman eğer bir spor dalına yönelebiliyorsanız çok şanslısınız, eğer yönelemiyorsanız ki benim birçok arkadaşım vardı, şu anda hayatta değiller. Ne yazık ki öbür yola yöneldiler. Kötü yola yöneldikleri için ya uyuşturucudan öldüler ya da öldürüldüler. Ne yazık ki başlarına bu tip kötü şeyler geldi."Futbol oynamaya başladığı dönemdeki hedefini, "Tabii ki benim de hedefim ailemi kurtarmaktı." diyerek açıklayan Mariano, sözlerini şöyle sürdürdü:"Zorluklarla büyüyorsunuz, çok zor şartlarda yaşıyorsunuz. Anneniz ve babanız da o şekilde. Ailemle tahta bir evde yaşıyorduk, tam anlamıyla bir ev bile diyemem. Biraz futbol oynamaya başlayıp biraz para kazandığınız zaman ister istemez vefa olarak ailenize sahip çıkmanız gerekiyor. Benim de en büyük hayalim ailemi faveladan çıkarmaktı. En azından onlara eli yüzü düzgün bir ev almaktı. Kazandığım ilk düzgün maaşla onları oradan çıkartıp ev aldım. Bu da benim için inanılmaz büyük bir mutluluktu."Mariano, Galatasaraylı taraftarların, Müslüm Gürses'in bir şarkısındaki "Yakarsa dünyayı garipler yakar" sözlerini, kendi fotoğraflarıyla sosyal medyada sıkça paylaşmasına ilişkin, "Bu yapılan şakalar benzetmeler çok fazla olmasa da bazen kulağıma geliyor ama kameralar karşısında biraz öyle duruyorum. Utangaç bir insanım, otomatikman kamera olduğu zaman biraz utangaç ve çekingen olabiliyor ve biraz daha ciddi durabiliyorum ama normal hayatımda şaka yapmayı ve eğlenmeyi seven bir insanım. Çok hüzünlü değilim." değerlendirmesinde bulundu.Mariano, Galatasaray şampiyon olursa sahaya hangi şarkı ile çıkacağını henüz düşünmediğini ama güzel bir şarkı bulacağına emin olduğunu söyledi.İstanbul'da kızıyla vakit geçirmeyi çok sevdiğini anlatan Brezilyalı futbolcu, "Türkiye'de ilk başta ilginç gelen şeyler oldu. Onu bir alışveriş merkezine götürüyordum, bir anda karşıma bir paparazi çıkıp fotoğrafımızı çekiyordu. İlk başta bu çok garibimize gidiyordu, çünkü bu daha önce hiç başamıza gelmemişti. Daha sonra yavaş yavaş alıştım. Beni en şaşırtan şey, paparazilerin bu kadar ilgisi, futbolcu ve ünlüleri takibi diyebiliriz." şeklinde sözlerini tamamladı.