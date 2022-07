Mariano Diaz, Real Madrid'den ayrılıyor

Real Madrid'in 28 yaşındaki forveti Mariano Diaz, takımdan ayrılmaya hazırlanıyor.



İspanyol basınında yer alan haberde; teknik direktör Carlo Ancelotti'nin planları arasında yer almadığını bilen Diaz'ın, takımdan ayrılmak için çıkış yolu aradığı belirtildi.



Dominikli futbolcu ile Fenerbahçe, Cadiz ve Getafe gibi takımların ilgilendiği ifade edilirken, sarı-lacivertlilerin özellikle altının çizilmesi dikkat çekti.



Öte yandan Real Madrid'in de, 28 yaşındaki futbolcunun takımdan ayrılması için kolaylık sağlayacağı kaydedildi.



Real Madrid'in, 2018 yılında Lyon'dan 21.5 milyon euro bonservis bedeli ödeyerek kadrosuna kattığı Mariano Diaz'ın İspanyol deviyle bir yıl daha sözleşmesi bulunuyor.





