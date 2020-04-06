Maria Sharapova. telefon numarası verdi!





Shrapova, Twitter adresinden yaptığı paylaşımla takipçilerine özel bir numara verdi. Maria Sharapova'nın verdiği telefon numarası üzerinden dünyaca ünlü tenisçinin takipçileri, Maria ile sohbet etme şansı buldu.

Geçtiğimiz ay kariyerini noktalayan dünyaca ünlü tenisçi Maria Sharapova, karantina günlerini ABD'de geçiriyor. Bunlardan birisi de geçtiğimiz ay kariyerini noktalayan dünyaca ünlü eski tenisçi Maria Sharapova..Shrapova, Twitter adresinden yaptığı paylaşımla takipçilerine özel bir numara verdi. Maria Sharapova'nın verdiği telefon numarası üzerinden dünyaca ünlü tenisçinin takipçileri, Maria ile sohbet etme şansı buldu.

17 BANA MESAJ ATABİLİRSİNİZ Sharapova paylaşımında, "Evet size özel bir numara aldım. Bu numara üzerinden bana mesajlarınızı iletebilir, soru sorabilir veya sadece 'Merhaba' yazabilirsiniz." ifadelerini kullandı.





16 TELEFON NUMARASI Sharapova numarasını paylaştığı videoda şu ifadeleri kullandı;"Geçen hafta yaptığım sohbetleri çok sevdim ve keşke daha fazla kişiyle sohbet edebilseydim. Çünkü hepimiz evde kendimizi hapsediyoruz. Bu yüzden evde geçirdiğiniz vakitte neler yaptığınızı bana anlatmanızı istiyorum. Size bir telefon numarası bırakıyorum. Bana doğrudan bu numara üstünden ulaşabilirsiniz. Size cevap vereceğim"



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15 İŞTE MARİA SHARAPOVA! Peki, bu güzel, ünlü ve zengin sporcunun hayatı nasıl geçiyor dersiniz? işte kendi sosyal medya paylaşımlarıyla kuaför koltuğundan kamera karşısına tenis kortlarından gece hayatına Maria Sharapova'nın hayatından kesitler.

14 DÜNYANIN EN ÇOK KAZANANLARINDAN Dünyanın en çok kazanan kadın sporcularından biri olan Maria Sharapova'nın bugünlere nasıl geldiğini bir hatırlayalım.

13 BEŞ KEZ GRAND SLAM KAZANDI Kariyeri boyunda beş kez Grand Slam'i kazanan Maria Sharapova dünyanın en çok kazanan bayan sporcusu unvanını elinde bulunduruyor.

12 MARKASI VAR ''SUGARPOVA'' Maria Sharapova'nın kazancının bir bölümü katıldığı turnuvalardan ve reklamdandan geliyor. Bunun yanı sıra fazla uzun bir geçmişi olmayan Sugarpova şekerleme sayesinde de hatırı sayılır bir gelir elde ediyor.

11 MODELLİK DE YAPIYOR Rus tenisçi Maria Sharapova, zaman zaman ünlü giyim ve aksesuar firmaları için de modellik yapıyor.

10 8 YAŞINDA ABD'YE GİTTİ 19 Nisan 1987'de Rusya'nın Nyagan kentinde dünyaya gelen Maria Sharapova, henüz 8 yaşındayken Nick Bollettieri Tenis Akademisi'ne devam edebilmek için ailesiyle birlikte ABD'ye yerleşti.

9 17 YAŞINDAYKEN... 2004'te henüz 17 yaşındayken Serena Williams'ı yendi ve Wimbledon'ı kazanan en genç ikinci tenisçi olarak tarihe geçti.

8 TENİS DÜNYASININ EN İYİLERİNDEN O noktadan sonra da kariyerinde hızlı adımlarla yükseldi. Zaman zaman yaşadığı sakatlıklar yüzünden formdan düşse de, kortların uzağında kalsa da hala tenis dünyasının en iyi yıldızlarından biri olarak kabul ediliyor.

7 ANNE VE BABASI... Maria Sharapova'nın kariyerinin bu noktalara gelmesinde anne ve babasının rolü çok büyük. Ünlü tenisçi bunu da hemen her röportajında dile getiriyor.

6 ANTRENÖRÜ BABASI Babası Yuri Sharapov, her zaman yanında. Çünkü çocukluğundan beri antrenörlüğünü üstleniyor. Sharapova annesi Yelena'nın da "gözünü açtığını" ve tenis kortları dışındaki dünyayla, özellikle de sanatla tanıştırdığını anlatıyor.

5 AŞK HAYATINDA YÜZÜ GÜLMÜYOR İş dünyasında elde ettiği bunca başarıya rağmen Maria Sharapova'nın aşk hayatında bir türlü yüzü gülmüyor. Güzel tenisçi 2005 yılında Maroon 5 grubunun solisti Adam Levine ile flört etmişti. Ancak bu ilişki çok uzun ömürlü olmadı.