Maria Sharapova hamile olduğunu duyurdu!

TARİHE GEÇTİ

EN ÇOK KAZANANLAR LİSTELERİNDEN İNMEDİ

DOPİNG TESTİ POZİTİF ÇIKTI

GİLKES İLE NİŞANLANDI

KRALİYET AİLESİNE YAKIN

'İKİ KİŞİLİK DOĞUM GÜNÜ PASTASI YİYORUM'

Dünya tenisinin önemli figürlerinden biri olan Maria Sharapova yaptığı paylaşım ile hayranlarını heyecanlandırdı.Kariyeri boyunca beşi Grand Slam olmak üzere toplam 36 şampiyonluk kazanan Maria Sharapova, 2020 Şubat ayında emekliye ayrıldığını açıklamıştı. Vanity Fair ve Vogue internet sitelerinden yayınladığı bir mektupla emekli olduğunu açıklayan Sharapova,"Tenis, sana elveda diyorum" diye yazmıştı.2004'te henüz 17 yaşındayken Serena Williams'ı yendi ve Wimbledon'ı kazanan en genç ikinci tenisçi olarak tarihe geçti.Kariyeri boyunda beş kez Grand Slam'i kazanan Maria Sharapova, defalarca dünyanın en çok kazanan bayan sporcusu listelerinde ilk sıralara yerleşti. Tam 11 kez en çok kazanan kadın sporcu olarak Forbes dergisinin listesinde yer aldı.2016 Avustralya Açık esnasında alınan bir doping numunesi pozitif çıkan Sharapova, 26 Ocak 2016 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 15 ay tenisten men edildi. Sharapova'nın cezası 26 Nisan 2017'de sona erdi. Fakat ondan sonra kariyeri bir türlü istediği gibi eski güzel günlerine dönemedi.Maria Sharapova ile Alexander Gilkes, nişanlandıklarını da 2020 yılının son aylarında duyurmuştu. Kortların yıldızı olarak hafızalarda yer eden Sharapova sosyal medya sayfasında birlikte çekilen fotoğraflarına yer vererek "Tanıştığımız ilk gün 'evet' dedim. Bu bizim küçük sırrımızdı, öyle değil mi?" mesajını yazdı.Maria Sharapova'nın sevgilisi Alexanter Gilkes, bir İngiliz iş adamı. Aynı zamanda Prens Harry'nin de arkadaşlarından biri. İngiliz kraliyet ailesine yakın olan Gilkes, Prenses Eugenie ile Jack Brooksbank'ın düğününe de katılmıştı. Bir dermatolojistin oğlu olan Gilkes, İngiltere'nin önde gelen okullarından Eton College'ın ardından Bristol Üniversitesi'nde eğitim gördü.Sosyal medya hesabından kumsalda hamile fotoğrafını paylaşan Sharapova, "Değerli başlangıçlar. İki kişilik doğum günü pastası Yemek her zaman benim uzmanlık alanım olmuştur" diye yazdı. Hayranları paylaşıma büyük ilgi gösterirken mmesaj yağmuruna tutuldu. Maria Sharapova'nın paylaştığı fotoğrafta karnının da belirgin şekilde büyümeye başladığı görüldü.