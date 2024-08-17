Maresca'dan açıklama: 'Chilwell gitmeli'

Chelsea Teknik Direktörü Enzo Maresca, 27 yaşındaki sol bek Ben Chilwell'in daha fazla süre alabileceği bir takıma gitmesinin kendisi için iyi olacağını belirtti.



Başarılı teknik adam yaptığı açıklamada, "Ben Chilwell, rahatsızlığı sebebiyle birkaç gündür antrenmanlara katılamıyor. Inter maçında oynamamasının sebebi çok açık. Her ne kadar kendisini çok sevsem de doğru pozisyon almakta biraz zorlanıyor." ifadelerini kullandı.



"AYRILMASI DAHA DOĞRU"



27 yaşındaki sol bekin başka bir takıma gitmesinin daha iyi olacağını söyleyen Maresca, "Her gün antrenman yapıp hiç süre alamamak ne futbolcular için ne de benim için iyi olmuyor. Bir karar vermem gerekiyor. Takımdan ayrılıp daha fazla süre alabileceği bir yere gitmesi muhtemelen daha iyi olur. Transfer penceresi hala açık. Ne olacağını göreceğiz." diye konuştu.



Chelsea'de toplam 106 maça çıkan sol bek, 9 gol ve 12 asistlik performans sergiledi.





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