Marek Hamsik yine yedek kaldı

Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı, Marek Hamsik'i kupa maçında da olduğu gibi Fenerbahçe karşıalaşmasında yine yedek soyundurdu.



Slovak oyuncunun yerine orta alanda Abdülkadir Ömür forma giydi. Bu futbolcu, orta alanda Bakasetas ve Siopis ile birlikte görev yaptı.



Trabzonspor'da Dorukhan Toköz, Serkan Asan ve Denswil'in yanı sıra genç oyuncular Lahtimi, Kerem Şen, Taha Altıkardeş ve Emrehan Gedikli, 21 kişilik maç kadrosu içerisinde kendilerine yer bulamadı.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ