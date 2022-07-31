Marek Hamsik: 'Yeni bir Trabzonspor geliyor'

Trabzonspor'da yıldız oyuncu Marek Hamsik, Sivasspor'u mağlup ettikleri Süper Kupa maçı sonrası konuştu.



Yeni sezona kupayla başladıklarını söyleyen Hamsik, "Evet kupayla bitirmek önemliydi. Yeni sezona da kupayla başladık. Zorlu bir maç sonrasında kupayı kazandık." açıklamasını yaptı.



Yıldız oyuncu son olarak, "Çok zorlu bir kamp dönemi geçirdik. Şu anda formdayız. Yeni sezona yüzde yüz hazır olacağız. Hazırlık maçlarında istediğimiz sonucu alamadık. Fakat; yeni sezonda yeni bir Trabzonspor ile karşınızda olacağız." şeklinde konuştu.





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