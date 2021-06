Bordo Mavililer'de uzun süredir verilen emekler amacına ulaştı, Trabzonspor hayaline kavuştu... Bruno Peres ve Gervinho hamleleriyle transfer dönemi açılmadan şova başlayan Karadeniz devi, dünyaca ünlü süperstar Marek Hamsik'le de her konuda anlaşmaya vardı. Transfer için haftalardır yoğun mesai harcanırken, kıran kırana süren pazarlıklar olumlu sonuçlandı. Fırtına, Slovak yıldızı senelik 1.5 milyon Euro net ücret ve yıllık 700 bin Euro imza parası karşılığında 2 sezonluk sözleşme için ikna etti.



Milli takım kampına evraklar gönderildi



Göteborg'dan bonservisini alan Hamsik, Trabzonspor'un bu teklifine 'Evet' derken, Slovakya Milli Takım kampına gönderilen kontrata da imza attı. EURO 2020 sonrasında, 33 yaşındaki futbolcunun Türkiye'ye geleceği öğrenildi.



Sahanın yeni lideri!



Abdullah Avcı, Hamsik ismi medyada çıkmaya başladığında açıkça Slovak süperstarı takımda görmek istediğini söylemişti. Yönetim de Avcı'yı memnun etmek adına tüm şartları zorlayarak Hamsik'i kadroya katmayı başardı. Bu duruma en çok sevinen isimlerden biri olan Avcı, yeni sezonda saha içi liderlik görevini 33 yaşındaki futbolcuya verecek. Adeta Hamsik'i saha içerisindeki yardımcısı olarak gören deneyimli teknik adam, yıldız oyuncudan maksimum verim almaya çalışacak.



KAP bildirimi de geldi!



Hamsik transferi akşam saatlerinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) da bildirildi. Trabzonspor, Slovak süperstarla iki yıllık anlaşma imzaladı. 33 yaşındaki oyuncuya her bir sezon için 1.5 milyon Euro net ücret ve 700 bin Euro imza parası ödenecek. Öte yandan menajerine de yıllık 150 bin Euro ücret verilecek.



Şampiyonluk istiyor!



Hamsik'le yapılan görüşmelerde Trabzonspor'un yeni sezon hedefleri de etkili oldu. Bordo-Mavili kurmaylar her fırsatta bu sezon şampiyonluğu hedeflediklerini belirtti. Slovak yıldız da bu hedef doğrultusunda Fırtına'ya sıcak baktı ve en sonunda sözleşmesine şampiyonluk bonusunun da eklenmesini istedi. Yönetim de bu öneriyi kabul etti ve istek gerçekleştirildi.



Gladyatör diye tanıtıldı



Hamsik, İsveç ekibi Göteborgile Ağustos ayına kadar olan sözleşmesini de feshetti. Akşam saatlerinde fesih için evraklar kulübe ulaştı. Trabzonspor da bu transferi resmen duyurdu. Bordo Mavililer'in resmi hesabı 'Gladyatör' şeklinde bir paylaşım yaparak, transfer videosunu yayınladı. Bu paylaşım kısa sürede binlerce beğeni aldı.