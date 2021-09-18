'Marek Hamsik, Trabzonspor'da şimdiden idol oldu'

Marek Hamsik'in Trabzonspor'da sergilediği müthiş performans, İtalya'da da gündem oldu.



Footballnews24, "Trabzonspor'un Çılgın Slovak'ı" başlığıyla verdiği haberde, "34 yaşında olmasına rağmen sahada fark yaratıyor. Kısa sürede Türk taraftarların gönlünde taht kurdu" yorumunu yaptı. Area Napoli ise "Napoli'nin efsanesi, Trabzonspor'da şimdiden idol oldu" ifadesini kullandı.