Marek Hamsik'ten yeni dövme: "61"

Marek Hamsik, kariyerinin ilk şampiyonluğu sonrası koluna Trabzonspor dövmesi yaptırdı.

, Fotoğraf; AA
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Marek Hamsik'ten yeni dövme: '61'
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27 Mayıs 2022 09:14
Trabzonspor formasıyla kariyerinin ilk şampiyonluğunu yaşayan Marek Hamsik, taraftara daha önce verdiği dövme sözünü tuttu.

34 yaşındaki Slovak yıldız dün dövmesini yaptırırken, koluna "61 şampiyon" yazdırdı.

Bu anı İnstagram hesabından da paylaşan Hamsik'e bordomavili taraftarlardan büyük övgü geldi.



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