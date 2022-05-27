Marek Hamsik'ten yeni dövme: '61'

Trabzonspor formasıyla kariyerinin ilk şampiyonluğunu yaşayan Marek Hamsik, taraftara daha önce verdiği dövme sözünü tuttu.
34 yaşındaki Slovak yıldız dün dövmesini yaptırırken, koluna "61 şampiyon" yazdırdı.
Bu anı İnstagram hesabından da paylaşan Hamsik'e bordomavili taraftarlardan büyük övgü geldi.
34 yaşındaki Slovak yıldız dün dövmesini yaptırırken, koluna "61 şampiyon" yazdırdı.
Bu anı İnstagram hesabından da paylaşan Hamsik'e bordomavili taraftarlardan büyük övgü geldi.
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