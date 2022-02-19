Marek Hamsik'ten Trabzonspor'a kötü haber!

Trabzonspor, Marek Hamsik'in artan ağrılarısı nedeniyle ülkesi Slovakya'ya gittiğini ve Aytemiz Alanyaspor maçında oynamayacağını açıkladı.



İşte Trabzonspor'dan yapılan açıklama:



"Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 25. haftasında oynadığımız İttifak Holding Konyaspor karşılaşmasının ardından ağrıları artan ve tedavisi halen sürmekte olan oyuncumuz Marek Hamsik, Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasında yer almayacaktır.



Teknik Direktörümüz Abdullah Avcı'nın izniyle ülkesi Slovakya'ya giden futbolcumuz, Pazartesi günü Trabzon'a dönecek ve tedavisine burada devam edilecektir."



BU SEZON 24 MAÇTA 2 GOL 4 ASİST



Sivasspor maçında sakatlanan Marek Hamsik, üst üste 3 lig maçında oynamadıktan sonra Konyaspor karşılaşmasında son 19 dakika forma giymişti.



Slovak yıldız, Trabzonspor formasıyla çıktığı 24 maçta 2 gol atıp 4 asist yaptı.





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