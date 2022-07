Marek Hamsik'ten şampiyonluk sözleri

Spor Toto Süper Lig'de 2021-2022 sezonunu zirvede tamamlayan Trabzonspor'un Slovak oyuncusu Marek Hamsik, yeni sezonda üst üste ikinci şampiyonluğu elde etmek istediklerini ve bunu başaracak güçte olduklarını söyledi.



Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Slovenya'nın Kranj kentinde kamp yapan bordo-mavili takımın yıldız isimlerinden Marek Hamsik, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.



Hamsik, geçen sezon sonunda şampiyonluk sevincini bordo-mavili taraftarlarla birlikte yaşadıklarını belirterek, "Açıkçası bireysel olarak tatilde çok bir şey yapmadım. Trabzon'da taraftarla birlikte yeteri kadar kutlama yaptık. Ben de bunun tadını çıkardım. Toplamda zaten 6 tane kutlama oldu. Bu da benim için yeterliydi." dedi.



Trabzon'a erken gelerek sezonun ilk çalışmasından itibaren takımda yer aldığı hatırlatılan Slovak futbolcu, "Şu an fiziksel olarak kendimi gayet iyi hissediyorum. Doğrusunu söylemek gerekirse de uzun bir tatil yaptım. 5-6 haftalık bir tatil süreci geçirdim. Daha önceki sezonlarda fazla tatil yapma fırsatım olmamıştı. İyi dinlendim, ailemle beraber vakit geçirdim. Sezonun şu an için en önemli dönemindeyiz. Maçlara hazırlanmak için en iyi dönem. Biz de zaten buna odaklanmış durumdayız. Ben de bunu yapmaya çalışıyorum." diye konuştu.



Hamsik, sezon bitiminde "Şampiyon 61" yazısını dövme yaptırmasına taraftarlardan çok güzel tepkiler geldiğini belirterek, "Taraftarlarımız için bu kupa belki ilk değil ama uzun süre sonra geldiği için ayrı anlam ifade ediyor. Benim için ilk şampiyonluk. Kazandığım ilk lig kupası olduğu için çok ayrı önemi var. Dövmemi gördüklerinde çok beğendiler, güzel reaksiyon aldım. Ben de onlara teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.



İyi bir kamp dönemi geçirdiklerini vurgulayan Hamsik, "Şartlarımız, kaldığımız otelimiz gayet iyi. Hiçbir şeyin eksikliğini çekmiyoruz. Zor bir sezon olacak. Rakiplerimiz tekrar yarışın içine dahil olmaya çalışacak. Mutlaka iyi transferler yapacaklardır. Bizim için bu sezon, geçen sezonki başarıyı tekrarlamamız önemli. Kolay olmayacak, geçen sezondan belki daha zor olacak ama bunu yapacak gücümüz zaten var." şeklinde konuştu.



"Rakip takımların yaptığı hamleleri takip ediyorum"



Slovak futbolcu, İstanbul'un şampiyonluğa oynayan takımlarının transferlerini, yaptığı hamleleri takip ettiğini belirterek, şöyle devam etti:



"Onları gün gün takip etmeye çalışıyorum. Geçen seneye baktığımızda, bu sene özelinde İstanbul'daki büyük takımların yarışa tekrar dahil olmak, iyi bir iş çıkarmak için gayret edeceğini tahmin edebiliyorsunuz. Geçen sene bizim takımımız gayet iyi bir iş çıkardı. Bu sene özellikle Avrupa'da da var olduğumuzu düşününce, tabii kolay olmayacak. Şampiyonlar Ligi'nde olabilmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Avrupa maçlarını düşündüğümüzde tabii ki lig kolay olmayacaktır ama biz bunu yapacak güçteyiz."



Trabzonspor'un gayet iyi bir kadroya sahip olduğun dile getiren Hamsik, "Çünkü gayet iyi transferler yapıldığını düşünüyorum. Tabii ki aramızdan ayrılan oyuncular var. Baktığımızda Anthony Nwakaeme gerçekten önemli bir oyuncu. Onu kesinlikle özleyeceğiz. Takım harika bir sezonu geride bıraktı. Ancak futbolda böyle durumlar oluyor. Bunu kabullenip, devam etmemiz gerekiyor. Bu sene baktığımızda gayet iyi çalışıyoruz. İyi oyuncular aramıza katıldı ve çalışma tarzımız çok iyi. Kulübün işleyiş tarzı çok iyi. Önümüzdeki sezonu dört gözle bekliyoruz." açıklamasını yaptı.



Hamsik, Maradona gibi bir oyuncunun forma giydiği Napoli'de ve kısa sürede Trabzonspor'da takımın önemli isimlerinden biri haline gelmesine ilişkin soru üzerine, şunları söyledi:



"Nedenini açıkça bilmiyorum. Bunu kulübe ya da taraftarlara sormak, doğru cevabı almak açısından daha iyi olacaktır. Benden daha büyük isimler var burada. Özellikle yerli oyuncularımız Abdüş (Abdülkadir Ömür), kaptanımız Uğurcan (Çakır) benden daha önemliler. Geçen sene hep beraber çok büyük bir iş başardığımızı düşünüyorum. Çünkü şehre gittiğimizde bunu kime sorarsanız sorun size aynı cevabı verecektir. Onlar adına çok mutluyum. Onların da bu tarihin parçası olmasından çok mutluyum. Kendi adıma bu büyük tarihin parçası olduysam, mutlu olurum."



Kasım'da jübile maçıyla milli takımı bırakacak



Slovakya Milli Takımı kariyerini noktalama kararına ilişkin Marek Hamsik, "Milli takım kariyerimi bitirme açısından doğru anın bu olduğunu düşündüm. Kasım ayında bir jübile maçıyla Slovakya Milli Takımı formasına veda edeceğim. Taraftarlara bu şekilde veda etmiş olacağım. Bakıldığında milli takım tarihinde en fazla gol atan oyunculardan biri olmak çok güzel bir duygu. Bazı şeyleri düşünüp, doğru anın bu olduğuna inanıp, kararımı verdim." diye konuştu.



Sözleşmesinin sezon sonu biteceği hatırlatılan oyuncu, kariyer planının sorulması üzerine, "Bilmiyorum. Bu konu hakkında hiç düşünmedim. Şu anda tek aklımda olan Trabzonspor formasıyla bir sezonun daha tadını çıkarmak. Bir sezon daha oynayıp, ondan sonra neler olacak hep birlikte göreceğiz." yanıtını verdi.



Hamsik, takımda en çalışkan futbolcunun kendisi olduğu yönünde yapılan yorumlarla ilgili ise "Kadronun tamamına baktığında herkesin çok çalışkan olduğunu söyleyebilirim. Çok profesyonel şekilde herkes gelip idmandan önce ve idmandan sonra salonda çalışıyor. Hocalarımızın da çok mutlu olduğunu söylüyorum. En çalışkan sorulduğunda tüm kadroyu söyleyebilirim." ifadelerini kullandı.



Teknik direktör Abdullah Avcı ile ilgili düşüncelerini de aktaran Slovak futbolcu, "Hocamızın çok zeki bir antrenör olduğunu söylemeliyim. Geçen seneki şampiyonlukta o da hak ettiği şampiyonluk ile buluşmuş oldu. 1 yıldır çalışıyoruz belki ama onunla beraber çalışmaktan, onun için oynamaktan gayet mutluyum." diyerek sözlerini tamamladı.





