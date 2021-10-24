Marek Hamsik'ten Göztepe maçı öncesi büyük fedakarlık!

Trabzonspor, liderliği perçinlemek adına Göztepe maçına çıkarken, başarılı bir sınav verdi ve maçtan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı. Bununla beraber Trabzonspor'da öne çıkan isimlerden biri de Marek Hamsik oldu.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Marek Hamsik'ten Göztepe maçı öncesi büyük fedakarlık!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
24 Ekim 2021 10:35
Trabzonspor'un yıldızı Marek Hamsik, Slovakya Milli Takımı'nda sakatlanmıştı. 34 yaşındaki futbolcu, Fenerbahçe derbisinde takım arkadaşlarını yalnız bırakmıştı.

Tecrübeli orta saha oyuncusu hafif ağrıları bulunmasına rağmen maç öncesi teknik direktör Abdullah Avcı ile bir görüşme gerçekleştirdi. Önemli bir fedakarlık yapan Hamsik, Avcı'ya bu maçta mutlaka oynamak istediğini söyledi.

Deneyimli çalıştırıcı da sağlık heyetinden onayı aldıktan sonra Marek Hamsik'i 11'de sahaya sürdü. 34 yaşındaki futbolcu, Berat ve Abdülkadir ile atakları organize etti. 12.5 km ile Fırtına'nın en çok koşan futbolcusu oldu. Berat Özdemir de 11.4 km ile ikinci...


Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.