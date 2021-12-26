Marek Hamsik'ten çılgın performans

Süper Lig'de 19. hafta maçında lider Trabzonspor ile Medipol Başakşehir'in karşı karşıya geldiği maça Marek Hamsik damga vurdu.

, Fotoğraf; AA
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Marek Hamsik'ten çılgın performans
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26 Aralık 2021 13:10
Süper Lig'de 19. hafta maçında lider Trabzonspor ile Medipol Başakşehir karşı karşıya geldi. Trabzon'da oynanan mücadele 0-0 sona erdi.

Karşılaşmada 12.4 km mesafe kaydeden Marek Hamsik, istatistikleri de altüst etti. Slovak yıldız, en çok topla buluşan (120), isabetli pas atan (108) ve top kapan (4) oyuncu olmayı başardı.

Trabzonspor ise takım olarak 113.8 km mesafe kat etti.


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