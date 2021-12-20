Marek Hamsik: 'Şampiyonluk benim rüyam'

Trabzonspor 'un ligde açık ara liderlik koltuğunda oturması, Avrupa basınında da geniş yer buluyor. Son olarak Alman basınından Bild'in temsilcileri şehre gelirken, Hatay maçındaki atmosferi yerinde takip ettiler. Bild'te yer alan haberde ise Bordo-Mavili takımın uzun şampiyonluk hasretini bu sezon bitirebileceği vurgulandı.



Ayrıca Başkan Ahmet Ağaoğlu ile Marek Hamsik'in sözlerine dikkat çekildi. Slovak yıldız, "Şampiyonluk unvanını almak bizim hedefimiz. Tüm taraftarlar, şehir ve kulüp büyük özlem duyuyor. Uzun zamandır benim de yaşamak istediğim bir duygu bu. Hatta rüyalarımdan birisi. Takım olarak çok inanıyoruz. Gittiğimiz yol harika. Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi oynamamak belki biraz avantaj oldu. Çünkü İstanbul takımları orada çok yorucu maçlara çıktılar" dedi.



UNUTULANLARIN SESİYİZ



Başkan Ağaoğlu ise "Sadece oyuncularımız değil, Trabzon insanı da savaşçıdır. Neredeyse agresif bir duygusallığımız var. Bu insanlara karşı sorumluyuz. Şampiyon olursak, çok büyük bir coşku olacak. Yüz binler şehrin sokaklarında kutlayacak. Türk futbol tarihinde İstanbul tekeli ile mücadele eden ilk takımız ve bu bir devrim gibi. Biz bu ülkede unutulan insanların sesiyiz" ifadelerini kullandı.









İLGİLİ VİDEO