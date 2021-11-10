Marek Hamsik: "Şampiyon olacağız"

Trabzonspor'a gelmekle doğru bir karar verdiğini söyleyen Marek Hamsik, sezon sonunda mutlu sona ulaşmak istediklerini belirtti.

Haber; Türkiye, Fotoğraf; AA
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Marek Hamsik: 'Şampiyon olacağız'
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10 Kasım 2021 11:31
Trabzonspor'un, Göteborg'dan kadrosuna kattığı Slovak yıldız Marek Hamsik, ülkesinde verdiği röportajda bordo mavili taraftarlara mesaj gönderdi.

"BEŞİKTAŞ' KARŞI KAZANDIK"

Trabzonspor'u seçtiği için çok isabetli bir karar verdiğini söyleyen Hamsik, "Seçimimden memnunum. Kulübün iyi gitmesi ve birinci olmamızdan daha da memnunum. Beşiktaş'a karşı zorlu bir maç kazandık. Şimdiye kadar kazanma sürecindeyiz. Böyle devam edeceğiz. Puanlar alacağız" dedi.

"ŞAMPİYON OLACAĞIZ"

Trabzonspor ile anlaşma sürecini anlatan Hamsik, "Sözleşme imzalamaya gittiğimde benden önce imzalayan Gervinho ile görüşmelerim oldu. Yöneticilerle de görüştüm. Hedeflerinden bahsettiler. Doğru kararı verdiğimi düşünüyorum. Burada mutluyum. Sezon öncesi ligi kazanmak istediğimizi konuşmuştuk, şu ana kadar iyi gidiyoruz. Sonunda şampiyon olacağımıza da inanıyoruz. Kim kazanmayı çok isterse sonucunu alır" diye konuştu.




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