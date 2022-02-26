Marek Hamsik, maç sonrası sahaya indi!

Trabzonspor'da Marek Hamsik, Yukatel Kayserispor maçı sonrası sahaya indi.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Marek Hamsik, maç sonrası sahaya indi!
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26 Şubat 2022 13:51
Trabzonspor'da sakatlığı tam olarak geçmediği için kadroda olmayan Marek Hamsik, Yukatel Kayserispor maçını tribünde takip etti.

İkinci yarıdaki müthiş heyecana ortak olan Slovak yıldız, Nwakaeme'nin penaltı golünden sonra inanılmaz bir sevinç yaşadı.

Hamsik'in görüntüleri sosyal medyada da gündem oldu. Son düdüğün ardından sahaya inip önce hocası Abdullah Avcı'ya sarılan Hamsik, devamında arkadaşlarıyla galibiyeti kutladı.

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