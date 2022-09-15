Marek Hamsik: 'Kazanmak çok önemliydi'

Trabzonspor'un Slovak yıldızı Marek Hamsik, 2-1 kazandıkları Kızılyıldız maçının ardından açıklamalarda bulundu.



Mücadeleyi değerlendiren Hamsik, "Kazanmak istiyorduk. Bizim için önemli bir maçtı. Kaliteli bir oyun ortaya koyduk. 3 gün içinde yeni bir maçımız var. Onu da kazanmak için çalışacağız." ifadelerini kullandı.



Trabzonspor'un ilk golünü atan Slovak yıldız, "İlk 11'e dönmek benim için çok önemliydi. Golden dolayı mutluyum ama daha önemli olan kazanıyor olmak. Ligde tekrar kazanmak istiyoruz. 3 gün içinde tekrar toparlanıp ligde de kazanmak istiyoruz." sözleriyle konuşmasını noktaladı.





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