Marek Hamsik itirafı: 'Trabzon erken kaptı'

Trabzonspor'un Göteborg'dan kadrosuna kattığı Marek Hamsik, Slovakya formasıyla EURO 2020'de parlıyor. Yıldız futbolcu kaptan olarak sahaya çıktığı maçlarda ilerleyen yaşına karşın gençlere adeta taş çıkartıyor.



Yıldız ismin son olarak formasını giydiği Göteborg kulübünde de eski oyuncularının maçları yakından takip ediliyor. İsveç ekibinin sportif direktörü Pontus Farnerud, "Hamsik'i devre arası alabilme ihtimalinin doğduğu ilk andan itibaren kendisinin transferini gerçekleştirebilmek adına tüm imkanlarımızı seferber ettik. Her şeyin kısa sürede halledilmesi gerektiği için hızlı davranmıştık. Napoli formasıyla Maradona'dan çok gol atan bir futbolcuyu alarak büyük bir işi becerdik" dedi.



Hamsik için bir itirafta bulunan Farnerud, 33 yaşındaki oyuncuyu kadroda tutmak istediklerini ancak bunu başaramadıklarını söyledi.



Farnerud, "Avrupa Şampiyonası'ndan sonra da kalmasını umut ediyorduk ancak ne var ki kendisiyle ilgilenen takımlar vardı. Bu turnuvayı oynayıp sonrasında kendisi için uygun bir adres olup olmadığına bakabileceğini düşünüyorduk. Ancak Hamsik koşulları iyi bir mukavele ile Trabzonspor'un yolunu tuttu. Türk kulübü tarafından EURO 2020 öncesi bu transferin yapılmasının daha iyi olacağı düşünüldü" diye konuştu.



Maradona'yı geçen adam!



Napoli'de kariyerinin en başarılı dönemini geçiren Marek Hamsik, kulübün ve dünya futbolunun efsane ismini bile geride bırakarak haklı bir üne kavuşmuştu.



Trabzonspor'un bonservis bedeli ödemeden kadrosuna kattığı 33 yaşındaki oyuncu, 121 kez fileleri havalandırdığı Napoli'de 115 gollü Maradona'yı geçerek kulüp tarihinin en golcü ismi unvanını kaptı. Diego Maradona ile bir araya da gelen Hamsik, geçtiğimiz yıl aramızdan ayrılan unutulmaz isme, kendisinin rekorunu egale ettiği maçta giydiği formayı hediye etmişti.



