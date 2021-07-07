Marek Hamsik'in Türkiye'ye geliş tarihi belli oldu

Son olarak Göteborg'da forma giyen Slovak yıldız Marek Hamsik, bordo-mavili ekiple 2 yıllık sözleşme imzalamıştı. 33 yaşındaki Marek Hamsik, Trabzonspor taraftarının yeni sezonda izlemeyi arzuladığı isimlerin başında geliyor.



Bu sezon transferde hızlı adımlar atan Trabzonspor'da Marek Hamsik'in de Türkiye'ye geliş tarihi belli oldu. Slovak yıldız, EURO 2020'de Slovakya ile mücadele etmiş ve grup aşamalarında elenmişti.



EURO 2020'ye veda etmesinin ardından Trabzonspor'a imza atan daha sonra ailesiyle tatil yapmak için ülkesine giden Hamsik, Trabzonspor'un Riva'daki kampına katılıyor. 33 yaşındaki başarılı futbolcu, bordo-mavililerin Riva'daki kampına 18 Temmuz'da katılacağı öğrenildi.







