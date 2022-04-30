Marek Hamsik'in büyük heyecanı

Trabzonspor'un yıldız ismi Marek Hamsik, kariyerinin ilk lig şampiyonluğunu bordo-mavililerde yaşamaya hazırlanıyor.

Haber; Sporx.com
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Marek Hamsik'in büyük heyecanı
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30 Nisan 2022 10:31
Trabzonspor'un sezon başında kadrosuna kattığı Marek Hamsik bir ilke hazırlanıyor.

Bordo mavililerde şampiyonluk isteyen ve haftalar öncesinde, "Şampiyonluk benim de rüyam" diyen 34 yaşındaki oyuncu, ulaşması durumunda ilk kez lig şampiyonluğu sevinci yaşayacak

Napoli'de 12 yıl geçiren ve buradaki performansıyla adını dünyaya duyuran Hamsik, daha sonra Çin'in DL Yifang takımına 20 milyon Euroya transfer olmuştu. Devamında Göteborg'da görev alan yıldız oyuncunun, Trabzonspor'a transferi büyük ses getirmişti.

Slovak yıldız bu sezon ligde 24 maçta 2 gol atarken 4 asistlik performans sergiledi.

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