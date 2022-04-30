Marek Hamsik'in büyük heyecanı

Şampiyonluk benim de rüyam" diyen

Trabzonspor'un sezon başında kadrosuna kattığı Marek Hamsik bir ilke hazırlanıyor.Bordo mavililerde şampiyonluk isteyen ve haftalar öncesinde, "34 yaşındaki oyuncu, ulaşması durumunda ilk kez lig şampiyonluğu sevinci yaşayacakNapoli'de 12 yıl geçiren ve buradaki performansıyla adını dünyaya duyuran Hamsik, daha sonra Çin'in DL Yifang takımına 20 milyon Euroya transfer olmuştu. Devamında Göteborg'da görev alan yıldız oyuncunun, Trabzonspor'a transferi büyük ses getirmişti.Slovak yıldız bu sezon ligde 24 maçta 2 gol atarken 4 asistlik performans sergiledi.