Trabzonspor formasıyla rüya gibi bir sezon geçiren Marek Hamsik'in performansı bordo-mavililerin bu sezonki başarısında büyük rol oynuyor. Uzun yıllar formasını giydiği Napoli'de, Diego Maradona'nın ardından bu kulübün yeni efsanesi olmayı başarmış bir isimden bahsediyoruz. Başaramadığı şey ise, ne bu İtalyan ekibinde ne de formasını giydiği başka bir takımda bir lig şampiyonluğu yaşamamış olması. Ne var ki bir eksiklik olarak kalan işin bu tarafı, 'O seneyi bu sene yapma' adına yeni takımına yüklenen büyük bir enerjiye dönüşmüş durumda.



O enerji kendisini sahada ziyadesiyle gösteriyor... 34 yaşında olmasına rağmen bir çok maçta sahanın en çok koşan oyuncusu oluyor, basmadık yer bırakmıyor. Saha içi liderliği, hücumları başlatan isim olması, yüksek pas yüzdesi ve skora da katkı yapmasıyla 'maestro' yakıştırmasının karşılığını tam olarak veriyor. Yıldız futbolcu sportif özellikleriyle artık neredeyse tamamen tanınırken, saha dışındaki hareketli yaşantısı da en az sahadaki kadar yakından incelenmeyi hak ediyor. Çünkü o başarılı bir futbolcu olduğu kadar aynı zamanda başarılı da bir iş insanı.



Marek Hamsik aktif futbolculuğunun son yıllarını yaşadığının farkında ve kendisini futbol sonrasına da çoktan hazırlamış durumda. Şarap işinden, gayrımenkul satın almaya, futbol akademisinden eğlence parkına kadar bir çok alanda ticari faaliyetleri bulunuyor. Futbolcunun Napoli'de forma giydiği dönemin ürünü olan şarap işi zamanla gelişerek önemli bir yatırım haline geliyor.



Kaleyi düğün salonu yaptı



Emlak işi Marek Hamsik'in girişimleri içerisinde favori alanı olarak göze çarpıyor. Marek bu durumu "Bu iş en sevdiğim iş. Bir çok eski binayı satın alıp, bunları yenileyip kiralık olarak değerlendirdiğimiz oldu" sözleriyle açıklıyor.



Örneğin Vlkanova isimli köyde bir malikane satın alan Marek Hamsik, öncelikle işe bu eski yapıyı restore ettirmekle başlamış 1500'lü yıllarda, Türklere karşı savunma amacıyla inşa edilen bir kale olan ve sonrasında konuk evi ile restoran gibi çeşitli şekillerde kullanılan binanın yenileme çalışmalarının ardından, yaklaşık 100 kişi kapasiteli olacak alanı farklı şekillerde değerlendirmeye alacağını anlatıyor:



"Büyük bir otel inşa etmiyoruz. İçerisinde bir kaç odası da olan düğün ve çeşitli etkinliklerde kullanılacak bir yer olacak. Yenilenmiş bu tarihi yapıyla bu alanda önemli bir eksiği gidereceğimize inanıyorum."



Yoğurdu üfleyerek yiyor



Hamsik bu sezon şampiyonluğa ulaşacaklarına inanıyor ama rakipleriyle büyük farka rağmen, hemen her röportajında temkini elden bırakmaması da dikkat çekiyor. Burada en önemli etmen Napoli'de yaşadıkları olsa gerek... Napoli formasıyla top koşturduğu dönemde Serie A'da, bir ara lider de oldukları tam üç sezonun tamamını, Juventus'un ardında ikinci tamamlamak zorunda kaldılar. Belki de Hamsik o yüzden, "Şampiyonluk için büyük bir fırsatı yakalamış durumdayız. Ancak şu anki durum kendi başına bir şey ifade etmez. Ligin sonunda ilk sırada kalabilmek asıl önemli olan. Çalışmaya, konsantre olmaya devam etmeliyiz" diyor.



Eğlence parkı kurdu



Marek Hamsik'in ülkesinde kurduğu bir spor-eğlence parkı bulunuyor. Doğum yeri olan Banska Bystrica'da geçen sene hizmete açılan 4 bin metrekareye yayılan komplekste çocuklar için oyun alanları, zıplama parkı, tırmanış parkuru, gökkuşağı ağı ve mini futbol sahası gibi bir çok aktivite alanı yer almakta. Futbol sahasında çocuklar için turnuvalar da düzenleniyor. Milli ara nedeniyle lige verilen arada soluğu ülkesinde alan Hamsik, sahibi olduğu bu spor-eğlence parkında çocuklarla bir araya geldi.



Forbes'te kapak oldu



Yıldız futbolcunun ekonomik atılımları, ünlü iş dünyası dergisinin de dikkatini çekti. Trabzonlu futbolcu geçtiğimiz yıllarda Forbes'in Slovakça baskısındaki ana konu olarak işlendi.



Futbol akademisi



Marek Hamsik, Jupie Podlavice Futbol Kulübü'nü sekiz yıl önce satın aldı. Bir de futbol akademisi kurma işine giriştiğini kendisi "Burada genç futbolcuları yetiştirmek çok istiyordum. Oyuncularımız için bir futbol akademisi inşa etme rüyamı gerçeğe dönüştürmek istedim" diye anlatıyor. Futbolcunun buraya 3.5 milyon euroluk yatırım yaptığı ülkesindeki yayınlarda belirtilen girişimi, adeta sosyal sorumluluk projesi çünkü bundan bir kar amacı gütmediği belirtiliyor.



İş ortağı babası



Futbolcunun yaptığı yatırımlarda ve giriştiği işlerde en büyük destekçisi olan babası kendisinin aynı zamanda iş ortağına dönüşmüş durumda. Richard Hamsik oğluyla olan ticari birlikteliğini şu şekilde anlatıyor: "Marek futboldan para kazanmaya başladığında, en başından beri finansal işleri aile içinde yürütmeye karar verdik. Pek çok farklı alanlarda birlikte yatırım yapıyoruz. Böylece gelecek kuşaklar da, Marek'in çocukları da kazanılanlardan yararlanabilecekler."



'Hiç sürpriz değil'



The Guardian ve Dennik'in Slovak futbol yazarı Lukas Vrablik, Marek Hamsik'in Trabzonspor macerasını Milliyet'e değerlendirdi:



"Marek Hamsik Slovakya tarihinin gelmiş geçmiş en iyi futbolcusu. Buna karşın kendisinin Slovakya'daki futbolseverlerle iletişiminin çok kolay olduğunu söyleyemeyiz. Bunun önemli bir nedeni sonuç odaklı olunması, örneğin Slovakya'nın bir kötü sonucunda oyuncuların çabucak eleştirilmesi, sadece iyi olduklarında desteklenmeleri. Hamsik de yıllar boyu bu tip eleştirilerden payını ziyadesiyle almış bir isim. Hamsik için de özellikle Napoli dönemindeki iyi futbolunu Slovak Milli Takımı'na yansıtamadığı yönünde eleştiriler sıkça yapıldı.



Çin'de geçen sene zor bir sezon geçirdi. Sonrasında İsveç'e gitti ama burada da maç eksiklikleriyle karşı karşıya kaldı. Ama EURO 2020 gösterdi ki, takım pek iyi olmasa da o yine de takımın beyni olarak işini hala iyi yapıyordu. Bu turnuva sonrası katılacağı Trabzonspor'da da iyi bir performans göstereceğinin ilk işaretleriydi bunlar. Bordo-mavili ekipte alıştığımız, bildiğimiz Hamsik'i tekrar görmemiz bu yüzden sürpriz olmadı.



Şu an Trabzonspor'un lideri olmuş durumda. Açıkçası ben bunun böyle olacağını bu takıma transfer olduğunda hissetmiştim, aynen gerçekleşti. Başka türlü olamaz çünkü Hamsik tam bir profesyoneldir. Kendisi sıkı çalıştığı gibi takım arkadaşlarını da bu şekilde çalışmaya iten ve idmanlara motive eden bir yönü vardır. Yeni takımının başarısında sadece sahadaki futbolunun değil, antrenmanlardaki bu tavrının da etkisi olduğunu düşünüyorum. Napoli'de şampiyonluk yaşayamadı, bu eksiğini şimdi Türkiye'de gidermeye odaklandı. Biz de Slovakya'dan bu futbol fenomeninin oradaki başarısını izlerken, böylesi bir oyuncuya sahip olmanın da keyfini çıkarmaya devam ediyoruz."





