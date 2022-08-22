Marek Hamsik'in Abdullah Avcı'dan isteği

Trabzonspor'da sakatlığını büyük ölçüde atlatan Marek Hamsik, Kopenhag rövanşı için teknik direktör Abdullah Avcı'dan forma istedi. Usta çalıştırıcı da onu kullanmak istiyor. İşte yapılan görüşmenin detayları...

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Marek Hamsik'in Abdullah Avcı'dan isteği
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22 Ağustos 2022 09:57
Trabzonspor'da gözler Marek Hamsik'te... Yokluğu her an hissedilen Slovak yıldızın Kopenhag'a karşı forma giyip giyemeyeceği merak konusu.

"OYNAYABİLECEK DURUMDAYIM"

Tecrübeli futbolcu, teknik direktör Abdullah Avcı ile yaptığı görüşmede "Kendimi şimdi zorlamayacaksam ne zaman olacak? Ben oynayabilecek durumdayım. Kopenhag maçında sahada olmak istiyorum" ifadelerini kullandı.

SON ANA KADAR BEKLEYECEK

Usta çalıştırıcı geçmiş dönemde en ufak bir problemi olan oyuncularını dahi riske atmamak adına sahaya sürmüyordu. Tamamen iyileşmelerini bekliyordu. Ancak Şampiyonlar Ligi sadece 1 maç uzakta olduğu için Avcı bu defa net değil. Son ona kadar bekleyecek. 

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