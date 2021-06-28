Marek Hamsik imza atmaya geldi

Yeni sezon öncesi Trabzonspor'un yeni transferleri birer birer takıma katılıyor. Fode Koita'dan sonra Hamsik de geldi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Marek Hamsik imza atmaya geldi
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28 Haziran 2021 21:31
Trabzonspor, transfer şovuna devam ediyor.

Bordo mavililer şimdiye kadar Bruno Peres ve Gervinho ile sözleşme imzalamış, Marek Hamsik'le de ön protokol yapmıştı. Golcü arayışlarını sürdüren Karadeniz ekibi, prensip anlaşmasına vardığı Kasımpaşalı Fode Koita'yı pazar gecesi şehre getirdi.

EURO 2020'ye grup aşamasında veda eden Slovakya'nın kaptanı Marek Hamsik de 21:30'da Trabzon'a geldi ve salı günü basın önünde resmî imza atacak, daha sonra da 10 günlük tatile gidecek.

Trabzonspor sahaya iniyor

Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarına bugün başlayacak. Bordo mavili futbolcular, sağlık kontrollerinin ardından 18.00'de yeni sezon için ilk çalışmasını Teknik Direktör Abdullah Avcı nezaretinde gerçekleştirecek. Karadeniz ekibi 4 Temmuz'da Riva'da kampa girecek. 


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