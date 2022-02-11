Marek Hamsik için kader günü!

Sakatlığı nedeniyle son 3 Süper Lig maçında forma giyemeyen Slovak orta saha bugün antrenmanda denenecek.

Haber; Fotomaç, Fotoğraf; AA
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Marek Hamsik için kader günü!
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11 Şubat 2022 10:50
Trabzonspor, pazar günü takipçisi Konyaspor'u ağırlayacak. Bu kritik karşılaşma öncesi Marek Hamsik'in durumu belirsizliğini koruyor.

Süper Lig'in 21. haftasında deplasmanda Sivas ile 1-1 berabere kalınan maçta sakatlanan ve ardından Giresunspor, Galatasaray ve Kasımpaşa sınavlarında forma giyemeyen 34 yaşındaki süper yıldız bugün idmanda denenecek.

Slovak yıldız, kendini iyi hissederse pazar günü sahada yer alacak

"ONUN YERİ AYRI"

Teknik direktör Abdullah Avcı, 1-0 kazandıkları Kasımpaşa maçının ardından yaptığı açıklamada, "Onunla başka, onsuz başka bir oyun oluyor. Oyun içindeki detayları bazen futbolcular belirliyor" diyerek Hamsik'in oyun içerisindeki önemini vurgulamıştı.  

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