Marek Hamsik: "Hedefe yürümeye devam ediyoruz"

Trabzonspor'da Marek Hamsik, 0-0 eşitlikle sona eren Gaziantep FK karşılaşması sonrası konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Marek Hamsik: 'Hedefe yürümeye devam ediyoruz'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
09 Nisan 2022 23:27
Trabzonspor'un yıldız orta sahası Marek Hamsik, Gaziantep FK maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Sakatlık sonrası ilk 11'de oynaması için konuşan Hamsik, "Uzun zamandır bu anı bekliyordum, uzun zamandır oynayamamıştım. 11'de olmak çok mutluluk vericiydi. Kazanmaya çalıştık ama kazanamadıysak da kaybetmedik. Hedeflerimize yürümeye devam ediyoruz. Her saniye daha da yaklaşıyoruz hedefimize." dedi.

Performansı sorulan Slovak orta saha, "İkinci yarıda yüzde yüzümle oynayamadım. Yüzde yüzüm için bir iki maça ihtiyacım var. Takıma her zaman yardımcı olmaya çalışıyorum. Uzun zamandan sonra dönmek benim için önemli olandı." şeklinde konuştu.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.