Marek Hamsik: 'Hedefe yürümeye devam ediyoruz'

Trabzonspor'un yıldız orta sahası Marek Hamsik, Gaziantep FK maçının ardından açıklamalarda bulundu.



Sakatlık sonrası ilk 11'de oynaması için konuşan Hamsik, "Uzun zamandır bu anı bekliyordum, uzun zamandır oynayamamıştım. 11'de olmak çok mutluluk vericiydi. Kazanmaya çalıştık ama kazanamadıysak da kaybetmedik. Hedeflerimize yürümeye devam ediyoruz. Her saniye daha da yaklaşıyoruz hedefimize." dedi.



Performansı sorulan Slovak orta saha, "İkinci yarıda yüzde yüzümle oynayamadım. Yüzde yüzüm için bir iki maça ihtiyacım var. Takıma her zaman yardımcı olmaya çalışıyorum. Uzun zamandan sonra dönmek benim için önemli olandı." şeklinde konuştu.





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