Marek Hamsik futbolu bırakacak mı?

Trabzonspor forması giyen Marek Hamsik, Kasımpaşa karşılaşması öncesi futbolu bırakıp bırakmayacağı yönünde gelen soruya yanıt verdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Marek Hamsik futbolu bırakacak mı?
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08 Nisan 2023 20:31
Trabzonspor'un önemli isimlerinden Marek Hamsik, Kasımpaşa karşılaşması öncesi açıklamalarda bulundu.

Hamsik, saç stilini değiştirmesi ve bunun futbolu bırakabileceği anlamına mı geldiğine yönelik soru karşısında, "Saç tarzımla ilgili değişiklik yapmak istedim. Bunun futbolla alakası yok. İyi de bir karar aldığımı düşünüyorum. Sorun, benim futbolu bırakıp bırakmamam değil. Daha başka sorunlarımız var; takımın daha başarılı olması. Sıradaki hedefimiz Kasımpaşa maçı. Kazanıp, 3 puanla birlikte evimize dönüp, buraya gelen taraftarlarımızı en mutlu şekilde evlerine göndermek istiyoruz." diye cevap verdi.

Bu sezon Trabzonspor'da 25 maçta süre alan Hamsik, 2 kez gol sevinci yaşadı. 35 yaşındaki yıldız, 1 kez de asist yaptı.

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