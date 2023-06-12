Marek Hamsik'e teklif yağıyor

Futbol kariyerine son koyan Marek Hamsik'e birçok teklifin geldiği öne sürüldü.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Marek Hamsik'e teklif yağıyor
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12 Haziran 2023 11:29
Son güncelleme 12 Haziran 2023 11:32
En son Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor'da forma giyen ve futbolculuk kariyerine nokta koyan Marek Hamsik'in talibi çok.

Bordo-mavililerin teknik heyetine katılabileceği iddia edilen eski oyuncu için İtalyan basınında, Napoli'ye dönerek burada yardımcı antrenör görevine geleceği vurgusu yapıldı.

Slovak medyası ise 35 yaşındaki efsanenin milli takımda görev alacağını sayfalarına taşıdı.



 
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