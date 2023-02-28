Marek Hamsik'e ilk talip!

Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısından itibaren sakatlık problemleriyle boğuşan Marek Hamsik, futbol kariyerine devam edip etmeyeceğine henüz karar vermedi.



Trabzonspor'daki sözleşmesini tamamlayacak olan 36 yaşındaki yıldız, vücudunun izin vermesi halinde en az 1 yıl daha futbol oynamayı hedefliyor. Hamsik'in ilk talibi ise ülkesinden...



Slovan Bratislava, altyapısından yetişen Hamsik'i gelecek yıl kadroda görmek istiyor.



ABDULLAH AVCI EKİBİNE İSTİYOR



Tecrübeli oyuncu, sakatlık problemlerini çözememesi halinde ise futbolculuk hayatını noktalayacak ve antrenörlüğe başlayacak.



Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı da geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, Hamsik'in ekibinde yer almasını çok istediğini belirtmişti.





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