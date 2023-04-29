Marek Hamsik: "Doğru yoldayız"

Trabzonspor forması giyen Marek Hamsik, Konyaspor karşılaşmasını değerlendirdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Trabzonspor.org
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Marek Hamsik: 'Doğru yoldayız'
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29 Nisan 2023 18:17
Trabzonspor'un önemli isimlerinden Marek Hamsik, Konyaspor karşılaşmasının ardından görüşlerini aktardı.

2-1 kaybedilen konuşan Slovak yıldız, kısa bir açıklama yaptı ve şu ifadeleri kullandı;

"10 kişiyle oynamak tüm takımlar için çok zordur. İkinci yarıyı 10 kişi oynadık maalesef. 85'e kadar iyi savunma yaptık ama gol yedik. 11'e 11 devam ederken gayet iyi bir Trabzonspor vardı. Doğru yolda olduğumuzu söyleyebilirim."

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