Marek Hamsik: "Çok kaliteli bir kadro oldu"

Trabzonspor'un yeni transferlerinden Marek Hamsik, ülke basınına açıklamalar yaptı.

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Marek Hamsik: 'Çok kaliteli bir kadro oldu'
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22 Ağustos 2021 10:22
Bu sezon Trabzonspor'a katılan ve Roma karşısında da takımın iyileri arasında görünen Marek Hamsik, bordo-mavili ekipteki mutluluğunu anlattı.

Slovak basınına konuşan başarılı futbolcu, "Gerçekten çok kaliteli bir kadro kuruldu ve ben de bu kadronun bir parçası olduğum için mutluyum. Bu kadro önemli işler başaracak potansiyele sahip" ifadelerini kullandı. Ligdeki Yeni Malatyaspor karşılaşmasında 1 gol atan bir de asist yapan Hamsik, Avrupa mücadelesinde üç karşılaşmada da 90 dakika görev yaptı. 

 

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