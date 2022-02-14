Marek Hamsik, bir ay sonra sahada

Trabzonspor'da sakatlığı nedeniyle formasından uzak kalan Marek Hamsik, Konyaspor maçıyla formasına kavuştu.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Marek Hamsik, bir ay sonra sahada
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14 Şubat 2022 13:01
Trabzonspor'da Marek Hamsik, İttifak Holding Konyaspor maçıyla sahalara geri döndü.

Galatasaray karşısında kadroda olan Slovak futbolcu, Konyaspor mücadelesinde de ilk 18'e alındı. Arka adalesinde sakatlığı bulunan ve maç öncesinde de durumu kritik olan 34 yaşındaki tecrübeli oyuncu, 71'de Bakasetas'ın yerine oyuna dahil oldu. Hamsik, sahada kaldığı süre içerisinde attığı paslarla fark yarattı.

Öte yandan tecrübeli yıldız maç sonu galibiyeti taraftarlarla kutlarken, kolbastı da oynadı.

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