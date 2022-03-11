Marek Hamsik bilmecesi

Trabzonspor'un Slovak yıldızı kontrolden geçmek için ikinci kez ülkesine gitti. Yaklaşık 2 aydır tedavi gören Hamsik'in durumu bugün çekilecek MR ve uzmanların yapacağı değerlendirmeden sonra netlik kazanacak.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; AA
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Marek Hamsik bilmecesi
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11 Mart 2022 08:59
Süper Lig'de şampiyonluğa koşan Trabzonspor'da Marek Hamsik'in durumu belirsizliğini koruyor. Uzun süredir sahalardan uzak olan Slovak futbolcu, sakatlığı ile ilgili farklı uzmanların görüşlerini almak üzere ikinci kez ülkesine gitti.

Hamsik'in durumuyla ilgili kulüpten yeni bir açıklama yapıldı. Kulüp doktoru Op. Dr. Hakan Çelik, "Sağ baldır kas yaralanması nedeniyle tedavisine devam edilen Marek Hamsik, konsultasyon amacıyla Slovakya'ya gitmiştir. Futbolcumuza yarın (bugün) MR görüntüleme ve diğer değerlendirmeler yapılacaktır" ifadelerini kullandı.

Uzmanlar inceleyecek

Hamsik'in durumu MR sonuçları ve uzmanların yapacağı değerlendirmenin ardından netlik kazanacak. Yıldız futbolcu sonuçların iyi çıkması halinde sahalara dönüş için çalışmalarını hızlandıracak.

Bordo-mavililere sezon başında transfer olan ve 20 Süper Lig maçına çıkan 34 yaşındaki Slovak yıldız, 21. hafta oynanan Sivasspor karşılaşmasının 80. dakikasında sakatlanmıştı. 54 gündür tedavi gören Hamsik, bu süreçte sadece Konyaspor karşılaşmasının 71. dakikasında oyuna girerek 19 dakika mücadele etti. Galatasaray karşılaşmasında yedek bekleyen 34 yaşındaki oyuncu, ikinci devrede GZT Giresunspor, Kasımpaşa, Alanyaspor, Kayserispor ve Fenerbahçe karşılaşmaları olmak üzere toplam 5 maçta oynayamadı.

 

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