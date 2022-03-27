Marek Hamsik, Beşiktaş maçında dönüyor

Slovak yıldız Marek Hamsik'in Beşiktaş maçında oynayabilecek duruma gelebileceği belirtildi.

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Marek Hamsik, Beşiktaş maçında dönüyor
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27 Mart 2022 12:20
Süper Lig'de açık ara lider durumda bulunan Trabzonspor'da gözler milli ara sonrası Beşiktaş ile oynanacak maça çevrildi. Bordo-mavili ekip, karşılaşmanın hazırlıklarını Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yaptığı idmanla sürdürürken sakatlık nedeniyle uzun süredir formasından uzak kalan ve yeşil sahalara dönüş hazırlığı yapan Marek Hamsik, takımdan ayrı çalıştı.

Yıldız futbolcunun Beşiktaş maçında oynayabilecek duruma gelebileceği belirtildi.
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