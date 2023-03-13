Marek Hamsik, 49 gün sonra formda döndü

Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısından beri dönem dönem sakatlık sıkıntılarıyla boğuşan Marek Hamsik, 49 gün sonra tekrar sahneye çıktı.



70. dakikada Yusuf Yazıcı'nın yerine giren Slovak yıldız, maça dahil olduğu gibi oyuna kalite kattı.



Orta sahada takımı yöneten 36 yaşındaki maestronun sezon sonunda Trabzonspor'la sözleşmesi bitiyor.



Markovic'ten güzel siftah



Ara transferde Gaziantep FK'dan kadroya katılan Lazar Markovic, Bordo-Mavili formayla ilk maçına çıktı. İkinci yarıda Enis Bardhi'nin yerine oyuna giren Sırp futbolcu, sergilediği performansla geçer not aldı. Umut Bozok'un attığı golde pozisyonunun hazırlayıcısı olan Markovic, kanat sıkıntısı çeken Trabzonspor'a ilaç olacak.





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