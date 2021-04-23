Marega'den Fenerbahçe cevabı: "Görüşmedim"

Fenerbahçe'nin transfer görüşmesinde bulunduğu kaydedilen Marega'dan açıklama geldi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
Abone Ol
Marega'den Fenerbahçe cevabı: 'Görüşmedim'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
23 Nisan 2021 21:51
Fenerbahçe ile adı anılan Porto'nun golcüsü Moussa Marega, Türkiye'den herhangi bir takımla görüşme yapmadığını söyledi.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Marega, "Türkiye'den herhangi bir kulüple görüşmedim, menajerim röportaj vermedi. Lütfen Türkiye'deki herhangi bir kulüple beni ilişkilendirmeyi bırakın." dedi.

MENAJERİ, "ANLAŞAMADIK" DEMİŞTİ

Porto ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 30 yaşındaki Malili oyuncunun menajeri, yaptığı son açıklamada yeni kontrat için henüz anlaşma sağlayamadıklarını söylemişti.

Eski futbolcu Candido Costa da katıldığı TV programında, "Marega Fenerbahçe ile büyük ölçüde anlaşmış" diyerek transferin ateşini yakmıştı.

Tecrübeli oyuncu, bu sezon 42 maça çıktı ve 12 gol, 5 asistlik performans sergiledi.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.