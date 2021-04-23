Marega'den Fenerbahçe cevabı: 'Görüşmedim'

Fenerbahçe ile adı anılan Porto'nun golcüsü Moussa Marega, Türkiye'den herhangi bir takımla görüşme yapmadığını söyledi.



Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Marega, "Türkiye'den herhangi bir kulüple görüşmedim, menajerim röportaj vermedi. Lütfen Türkiye'deki herhangi bir kulüple beni ilişkilendirmeyi bırakın." dedi.



MENAJERİ, "ANLAŞAMADIK" DEMİŞTİ



Porto ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 30 yaşındaki Malili oyuncunun menajeri, yaptığı son açıklamada yeni kontrat için henüz anlaşma sağlayamadıklarını söylemişti.



Eski futbolcu Candido Costa da katıldığı TV programında, "Marega Fenerbahçe ile büyük ölçüde anlaşmış" diyerek transferin ateşini yakmıştı.



Tecrübeli oyuncu, bu sezon 42 maça çıktı ve 12 gol, 5 asistlik performans sergiledi.



